野餐、水樂園、變裝遊行 五一連假樂遊高雄

「山城水樂園」有大型氣墊滑水道與親子戲水池。（高雄市觀光局提供）

果嶺自然公園高雄熊見面會 壽山動物園看壽Ｑ家族 六龜寶來玩水逛市集

勞動節三天連假何處去？高雄市觀光局推薦三處活動，果嶺自然公園「春日野餐趣」加碼高雄熊見面會，是踏青的新玩法；壽山動物園「壽Ｑ家族」謝票遊行，穿戴動物相關造型服飾或配件可免費入園；或是到六龜寶來「山城水樂園」親子同樂，也是不錯的選擇。

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果嶺自然公園上週末推出「找一片綠心—春日野餐趣」活動，掀起社群好評，「紅咚咚」裝置藝術及「OB泡泡」成為大小朋友最佳放電場域；本週活動持續加溫，五月一日至三日、每天下午三點至三點半於十號球道草地，加碼推出「高雄熊快閃見面會」。

果嶺公園 紅球互動藝術打卡夯

觀光局指出，位於果嶺自然公園一、十號球道有「紅咚咚」大型紅球互動藝術，是絕佳的網美打卡熱點；十號球道設置「OB泡泡」體驗區，讓大小朋友在草坪上盡情衝撞翻滾；「綠野仙蹤」草地舞台則安排魔術、氣球、扯鈴、雜耍及說故事等表演，讓大家共度歡樂時光。

穿戴動物服飾 明免費遊動物園

壽山動物園「壽Ｑ家族」全新IP形象日前正式亮相，同步舉辦的「壽Ｑ家族」人氣票選活動昨天結束，將於五月二日上午十點舉行謝票遊行活動，當天只要穿戴動物相關造型服飾或配件，即可免費入園，還能與可愛的「壽Ｑ家族」一起謝票遊行。園方也預告，五月九日起將攜手內門「野森動物學校」推出雙園串聯活動。

此外，觀光局於五月二日至廿四日，每週末下午一點至五點，在六龜寶來第二停車場推出「山城水樂園」，現場有大型氣墊滑水道與親子戲水池，只要在六龜合作店家消費滿五百元，即可免費入場暢玩；現場也推出限量「五十元市集雙倍券」，讓民眾以銅板價享受加倍消費樂趣，同時能品嚐六龜在地山茶，搭配輕食與特色攤位，感受山城悠閒步調。

高雄果嶺自然公園民眾穿上「OB泡泡裝」，盡情碰撞釋放活力。（高雄市觀光局提供）

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