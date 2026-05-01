會種也要會賣！枋山培訓電農 教拍短影音

枋山鄉長羅金良（右二）推電農課程，協助芒果、洋蔥搶進網紅商機。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣枋山鄉以愛文芒果聞名全台，但隨著消費型態改變，傳統銷售模式面臨挑戰，為此，枋山鄉公所近期特別開辦兩梯次「電農培訓課程」，吸引超過百名在地農漁民「放下鋤頭、拿起手機」。枋山鄉長羅金良強調，農民不只要「會種」，更要「會賣」，目標是將枋山的優質產品從傳統馬路推向無遠弗屆的網路世界。

逾百在地農漁民上課

枋山地區過去多仰賴傳統盤商或路邊擺攤銷售，面對數位轉型浪潮，羅金良上任鄉長後積極推動數位轉型，課程陣容堅強，邀請短影音名師「南國」傳授品牌敘事邏輯，以及攝影達人王小路指導手機商品攝影與AI修圖實務。現場農民紛紛拿起自家芒果與農產，在老師指導下捕捉最具「食慾感」的角度，並學習如何在三十秒內講出動人品牌故事。

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「要把生意從馬路做到網路！」羅金良表示，枋山擁有得天獨厚的風土條件，產出的愛文芒果與洋蔥品質頂尖，但過去農民多半專注於耕作，較缺乏行銷工具。他認為，在短影音與社群平台當道的年代，農漁民應逐步建立數位行銷觀念，透過手機隨手記錄下農耕點滴，就是最好的品牌行銷。

課程策展人張玲菁指出，現今行銷講求「溫度」，一部帶有職人精神的短影音或是一張具質感的商品照，往往能勝過千言萬語。課程重點在於協助農民提升產品包裝與數位應用能力，將在地風土與品牌優越性結合，是地方品牌脫穎而出的關鍵。

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