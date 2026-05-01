在地自助 屏縣成立37處水患自主防災社區

屏縣九如鄉玉水社區日常演練。（屏東縣政府提供）

極端氣候與強降雨日益頻繁，屏東縣政府推動「水患自主防災社區」，讓防災不再只是仰賴工程設施，而是從社區日常開始，建立在地應變能力，全縣現已成立三十七處水患自主防災社區，依據地理條件與災害經驗，發展出各具特色的防災做法，形成一套貼近在地的防災網絡。

由下而上 強化民眾互助能力

屏東縣府水利處表示，推動水患自主防災社區，「由下而上」強化民眾自助與互助能力，透過組織建立、風險辨識、教育訓練及實兵演練等機制，讓防災從工程治理延伸到社區日常行動，同時導入行動水情APP、在地通報與災害情資平台，整合社區回報與政府監測資訊，達到即時掌握、主動應對的效果。

請繼續往下閱讀...

玉水社區水利志工 月巡2次

九如鄉玉水社區在縣府與屏科大輔導下成立防災團隊，現有三十六位水利志工，任務涵蓋警戒、疏散、引導與收容；「防災不只是災時應變，更是平時的累積」，玉水社區發展協會理事長陳富娟表示，志工一個月巡查兩次，整理水溝、河道及環境，並掌握獨居長者與弱勢住戶位置。前年凱米颱風強降雨造成樹木傾倒與環境受損，在志工和居民合作下，迅速扶正樹木與清理環境，目前更導入影像監測與水情判讀，以安全為前提掌握狀況後再處置。

射寮社區 出海口水位即時通報

位於車城鄉保力溪出海口的射寮社區，易受強降雨及潮汐影響，在颱風豪雨期間，社區巡查人員一發現出海口水位快速上升，就會第一時間通報啟動應變機制，通知低窪地區住戶加強防範，並協助將車輛移往高處；射寮社區發展協會理事長陳鳳德表示，由於出海口水位變化速度快，社區更重視「提早發現、提早通報」，透過即時回報與居民相互提醒，讓防災行動在災害擴大前展開，有效降低淹水影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法