若藍白未合 竹北市長選戰恐「三腳督」

新竹縣竹北市長鄭朝方的動向，牽動了竹北市乃至整個新竹縣的選戰佈局。國民黨竹縣議員邱靖雅前天突發率先宣布參選竹北市長，在民眾黨新竹市副市長邱臣遠近來勤跑竹北展現企圖心的現況下，此舉被外界視為對「藍白合」投下震撼彈；地方人士分析，若藍白未合，可能形成「三腳督」！

竹北市由於人口成長快速、選民結構年輕，使得傳統的組織戰影響力遞減；同時，竹北市長選情常被視為縣長選舉的「風向球」，與縣長選戰連動，成為各黨派必爭之地。雖然鄭朝方是否爭取連任尚未明朗，但國民黨有志之士陸續表態，除議員邱靖雅，同黨的竹北市民代表會主席林啟賢、議員林禹佑和吳旭智，也有意參選。

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民眾黨也有意投入竹北市長選舉的縣議員林碩彥，除面對同黨主委邱臣遠的跨區夾擊，再遭遇邱靖雅的搶攻，緊急喊話「對等合作」，呼籲國民黨已提名徐欣瑩參選竹縣長，應「禮讓」竹北市長的位置。

邱靖雅連續三屆以第一高票當選縣議員，曾投入立委選舉，也曾獲楊文科延攬進入竹縣府服務。地人士透露，邱靖雅表態參選竹北市長，時機選在黨部主委交接、黨主席鄭麗文親到的場合，係獲得藍營地方大老的力挺。

鄭朝方是否爭取連任 估月中決定

據悉，藍白高層目前對於竹北市長是否共推人選尚未有定論。外界預估鄭朝方將在五月中旬「掀牌」，屆時若藍白未合，不排除可能出現「三腳督」。

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