服務比1︰2600 竹北市公所仍拚勁十足

竹北市長鄭朝方（中）帶領公所團隊拚市政，努力讓民眾對城市進步有感。 （竹北市公所提供）

擁有22萬市民 全國縣轄市人口最多 實際運作僅84人

新竹縣竹北市以逾廿二萬人口躍居全國縣轄市之首，據最新統計，市公所編制雖為一〇六人，但扣除留職停薪等因素，實際運作人力僅八十四人，人均負擔一：二〇八六，實際服務超過二六〇〇人，遠高於全國行政單位，服務量能堪稱「史詩級負荷」。

請繼續往下閱讀...

鄭朝方：爭取擴編 補足人力缺口

竹北市長鄭朝方表示，民眾對城市進步的有感，正是公所「虛累累卻拚勁十足」的團隊，憑藉專業與韌性拚出來。針對結構性人力缺口，後續將函請行政院爭取擴編，希望透過合理的人力結構，將「竹北超越竹北」的能量持續最大化。

竹北市公所表示，以服務比對照：全國第二大縣轄市—彰化市為一：一二三四，第三大的屏東市為一：一〇四四，也同為縣轄市的朴子市服務比為一：五一二；鄰近鄉鎮方面，竹東鎮一：一一二五，湖口一：一二一六；再對比新竹市政府一：一〇二四、新竹縣政府為一：一一二九，竹北市公所的人均負擔高達一：二〇八六，實際服務超過二六〇〇人。

代表會也籲中央支持 推進建設

竹北市代表會昨天定期會，主席林啟賢偕全體代表關切公所人力。林啟賢指出，擔任四屆主席以來，這三年尤其感受最深刻，各項活動規格與參與度大幅躍升，城市建設倍速推進，同仁做到「虛累累」，他強力呼籲中央應正視現狀，給予竹北合理的組織擴編與支持。

鄭朝方表示，公所團隊辛苦但也很給力，例如工務課不到十個人，卻要扛起全市道路、橋樑及重大建設的規劃興建；公用課也是不到十人需維護近二百座公園、停車場與路燈；而舉辦多場萬人活動的文觀課，連同課長僅有四名同仁，人力極度吃緊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法