《面積占桃園1/3》復興區修路經費 每年僅3千萬

議員陳瑛抱怨，原鄉道路維修預算一年僅三千萬元，導致道路狀況不佳。（議員陳瑛提供）

議員：58個部落聯絡道路幾乎沒有完好 盼市府給族人安全回家的路

桃園市議會定期會昨天施政總質詢議程，議員陳瑛黑衣欲泣地說，市境平地行政區道路維護經費動輒數十億元，反觀唯一原鄉復興區面積雖占全市三分之一，市府補助道路養護預算卻從一億元降到三千萬元，五十八個部落的聯絡道路幾乎沒有完好的，縣長劉邦友、吳志揚及市長鄭文燦時代，都由工務局、原住民族行政局協助養護工程，希望現在市府能多給予原鄉關愛的眼神。

請繼續往下閱讀...

張善政：執行率無虞 就會逐年增列

市長張善政答詢說，上任第一年，市府編列補助復興公所道路維護預算三千萬元，主因是公所預算執行率低的問題，時任區長游正英向他反映，說以往都是編列一億元，但鄭文燦任內，因公所執行率不佳，經費用不完，所以逐年檢討砍到三千萬元，游希望能恢復到一億元，當時他就允諾只要公所執行率無虞，就會逐年增列，今年已編列八千萬元，至於原民局沒有工程專業，市府會再想辦法幫助公所。

爺亨通往光華國小道路 僅鋼板鋪設

陳瑛除爭取增加預算，也呼籲市府協助公所發包，她強調，部落族人需要一條安全回家的路，有護欄、防護燈，在伸手不見五指的大霧天氣也能夠安然回家，她向張善政喊話「希望廿年後白髮蒼蒼、老眼昏花的時候，我們不會因為擔任過這樣的位置卻沒有努力而後悔」。

陳瑛提及，復興區有一條串連爺亨部落、光華部落及並通往光華國小，長約三公里，是學童及居民日常往返的重要道路，至今仍以鋼板鋪設，路況不佳，顯見多年未獲妥善改善，山區學校具有豐富自然與文化教育資源，卻受限於交通條件，對外連結不便，影響學校發展。

工務局：部落產業道路 由公所處理

區長蘇佐璽說，目前公所工務課只有六個人，前幾年還有原住民族委員會、農業部水保署的工程，導致人力排擠，市府預算執行率以前偏低，這幾年逐漸提升，此外，一些道路開闢先期問題，例如地主同意書等，公所也會幫忙解決，讓工務課人員無後顧之憂。

工務局長汪在宙受訪說，復興區有編號的道路共有八條，甚至寬度在十五公尺以下的，仍由市府維管，部落產業道路因為道路特殊性則由公所處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法