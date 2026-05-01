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    首頁 > 生活

    全國布農運動會 3500人齊聚南投競技

    2026/05/01 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    約三千五百名族人回到布農的發源地信義鄉。 （記者劉濱銓攝）

    約三千五百名族人回到布農的發源地信義鄉。 （記者劉濱銓攝）

    素有「布農奧運」美譽的全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽（全國布農族運動會），昨起一連三天在南投縣信義鄉人和運動場登場，此次集結南投、高雄、台東、花蓮四縣市的布農原鄉，約三千五百多名選手同場競技，不僅展現八部合音、射箭等部落傳統，也透過田徑、球賽促進交流，凝聚族群向心力，傳承布農文化。

    信義鄉昨雖飄起細雨，但仍不減參賽選手熱情，由八部合音與杵音表演揭開序幕後，四縣市運動員進場更帶起高潮，最後在點燃聖火後，宣告「布農奧運」正式登場。

    運動會開幕式不僅原民會主委曾智勇出席，原住民立委陳瑩、盧縣一也都到場，南投縣長許淑華、信義鄉長全志堅以東道主身分，歡迎各地族人回到布農族的發源地信義鄉，呼應今年運動會「布」分你我、「義」起回家的主軸。

    賽事持續到週六

    信義鄉公所表示，射耳祭是布農傳統文化，族人會將鹿耳掛起，讓男孩持弓練習射箭，象徵承傳狩獵技術，此次以布農運動會方式呈現，傳統競技項目包括射箭、鋸木、搗米、抓豬、摔角、負重賽跑、拔河等，另有籃球、排球、壘球等球賽，賽事持續到五月二日，預計將湧入二萬人次，民眾可利用連假前來信義觀賽，感受熱血沸騰的原民競技。

    全國布農族運動會在南投信義鄉登場，由布農八部合音表演揭開序幕。 （記者劉濱銓攝）

    全國布農族運動會在南投信義鄉登場，由布農八部合音表演揭開序幕。 （記者劉濱銓攝）

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