為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    港務盈餘回饋地方 何欣純允訂辦法

    2026/05/01 05:30 記者歐素美／台中報導
    梧棲漁港浮動碼因工程糾紛延宕，民進黨台中市長參選人何欣純（中）要求漁業署於今年重新發包，並儘速完工。 （記者歐素美攝）

    梧棲漁港浮動碼因工程糾紛延宕，民進黨台中市長參選人何欣純（中）要求漁業署於今年重新發包，並儘速完工。 （記者歐素美攝）

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純，昨邀集農業部政務次長黃昭欽、漁業署署長王茂城及台中港分公司等人員，到梧棲漁港與漁民座談，何欣純表示，未來若當選市長，將比照台北港，制訂港務回饋金分配比例管理辦法，將港務盈餘回饋地方，用於海線建設、環境改善、居民健康福利及學生獎助學金等，讓海線鄉親真正共享港區發展成果。

    座談會在梧棲漁港漁民活動中心舉行，吸引大批漁民到場，漁民反映，梧棲漁港小船船舶區浮動碼頭，原訂七百多天完工，但至今一千多天了仍未完工，還有原有的舊碼頭沒有公廁，造成漁民不便等。

    梧棲漁港小船碼頭缺公廁 2個月內改善

    漁業署署長王茂城表示，浮動碼頭三年前發包施工，但施打基樁時因岩盤打不進去，衍生工程糾紛，調解一年多，最近已與廠商合意解約，將重新發包，因不可預期因素致工程延宕，向大家抱歉，另小船碼頭缺乏公廁問題，將於兩個月內改善。

    台中區漁會並提出港池清淤、魚貨直銷中心整修、興建漁業服務中心及改善觀光設施改善，希望中央補助，還有補償台中港開港機動漁船損失等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播