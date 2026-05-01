港務盈餘回饋地方 何欣純允訂辦法

梧棲漁港浮動碼因工程糾紛延宕，民進黨台中市長參選人何欣純（中）要求漁業署於今年重新發包，並儘速完工。 （記者歐素美攝）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純，昨邀集農業部政務次長黃昭欽、漁業署署長王茂城及台中港分公司等人員，到梧棲漁港與漁民座談，何欣純表示，未來若當選市長，將比照台北港，制訂港務回饋金分配比例管理辦法，將港務盈餘回饋地方，用於海線建設、環境改善、居民健康福利及學生獎助學金等，讓海線鄉親真正共享港區發展成果。

座談會在梧棲漁港漁民活動中心舉行，吸引大批漁民到場，漁民反映，梧棲漁港小船船舶區浮動碼頭，原訂七百多天完工，但至今一千多天了仍未完工，還有原有的舊碼頭沒有公廁，造成漁民不便等。

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梧棲漁港小船碼頭缺公廁 2個月內改善

漁業署署長王茂城表示，浮動碼頭三年前發包施工，但施打基樁時因岩盤打不進去，衍生工程糾紛，調解一年多，最近已與廠商合意解約，將重新發包，因不可預期因素致工程延宕，向大家抱歉，另小船碼頭缺乏公廁問題，將於兩個月內改善。

台中區漁會並提出港池清淤、魚貨直銷中心整修、興建漁業服務中心及改善觀光設施改善，希望中央補助，還有補償台中港開港機動漁船損失等。

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