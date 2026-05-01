台中護樹不力？ 8年42棵老樹凋亡

明秀公園的老樹棲地被水泥鋪面包圍，影響樹木健康。（楊典忠提供）

老樹是城市珍貴歷史記憶，台中市議員楊典忠指出，台中市積極宣傳美樂地公園規劃成績，但八年來全市竟有多達四十二棵位於公園的珍貴老樹因凋亡解除列管，四十二棵「登出」的老樹有高達七成集中在市區的公園裡，有人維管竟還「老樹凋零」，促市府檢討老樹保育；建設局長陳大田允重新盤點老樹棲地環境。

楊典忠指出，台中市從二〇一九年迄今，八年來竟有位於公園裡的四十二棵珍貴老樹死亡而遭解列，但被「登出」的老樹均位於市區內的公園，其中北區中正公園最多、佔十一棵，后里森林公園十棵，台中公園八棵，光這三處位於市區的公園就解列廿九棵，占近七成，位於公園內的老樹是最容易巡查、養護、照顧的樹木，卻仍大量凋亡，若非市府照顧不力，就是直接擺爛漠視。

請繼續往下閱讀...

楊典忠指出，老樹凋亡原因中，有多達十七件生褐根病，老樹生病其來有自，他舉沙鹿區三鹿公園、南勢溪公園、明秀公園、中山路三角公園、清泉公園等五棵正榕，都有樹穴狹小、花台棲地條件不佳、周邊多為水泥地面等問題，易讓老樹生病，要求建設局儘速推動老樹棲地改善示範計畫，保護「城市歷史記憶」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法