中市空屋10萬戶 房價跌租金反上揚

台中市房市降溫，但租金卻降不下來，議員要求市府提出因應之道。（記者蘇金鳳攝）

全國房市都降溫，民進黨議員施志昌昨天在市議會提出質疑，台中市房價雖下降且閒置空屋已超過十萬戶，但奇怪的是，租金卻未下滑反而上揚，強調高租金會影響青年成家意願，要求市府加碼補助老屋修繕，並與包租代管對接，讓屋主願釋出空屋，租金才能降低，讓青年能租到房子。

都發局：物價上漲 投資客不願降價

都發局長李正偉表示，空屋數增加主因重劃區新成屋集中完工；至於租金無法下降，首先是因物價持續上漲，其次是實價登錄後，租金房價會維持在一定水準，另外就是投資客不願意降價，會研議加碼改善老屋的補助，也希望中央增加包租代管以及租金補貼，有助空屋釋出。

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議員：包租代管不彰 空戶無法進場

議員施志昌表示，依統計，台中市空屋從二〇二四年下半年十．三萬餘戶，到二〇二五年上半年已攀升至十．八萬餘戶，空置率達九．三九％ ，且高度集中在北屯、西屯、南屯、烏日及梧棲等五大重劃區，佔了五成五的空屋比例，代表屋主寧空不租，顯然這兩年推包租代管或者媒合機制遇到大困難，導致大量空戶無法進入市場調節供需，租金高漲。

整層住家平均租金 漲幅高達16%

施志昌指出，根據統計，二〇二五年第三季全國房價都下跌，台中住宅價格跌幅位居六都之首，較去年同季下跌五．六三％，然而，租金市場還是持續上揚，台中的整層住家平均租金從二〇二四年底的一三四一一元，到二〇二五第三季漲至一五五五七元，漲幅高達十六％。

施志昌建議都發局應對接五月份內政部要推動五十億元的「老屋延壽特別預算」，市府自行編列「加碼補貼」，如提高修繕補助，讓屋主願意將老舊空房納入「包租代管」體系，才能壓制租金漲勢。

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