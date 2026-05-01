台中6到7樓集合住宅 360棟雙盲大樓

議員陳俞融（左二）質疑全市有三百六十棟六到七樓集合住宅，無管委會也未公安申報，形同「雙盲大樓」。 （記者蘇孟娟攝）

無管委會也未公安申報 形同城市中的不定時炸彈

內政部去年起將六到七層集合住宅納入須公安申報範圍，台中市多名議員指出，全市列管二七一三棟六到七層樓集合住宅，有高達四十二％、一一六三棟未成立管理組織 ，且僅一六一五棟完成公安申報，仍有將近三成尚未完成申報，其中有多達三百六十棟既無管委會也未公安申報的「雙盲大樓」，形同城市中的不定時炸彈。

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都發局長允逐棟拜訪 輔導協助

台中市副市長黃國榮指出，會召開跨局處會議協調協助；都發局長李正偉允會逐棟拜訪輔導協助。

列管2713棟 1163棟未成立管委會

市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、謝家宜指出，都發局列管的二七一三棟六至七層集合住宅中，還有一一六三棟未成立管委會，已完成公安申報者僅一六一五棟，有將近三成、約七二二棟大樓尚未完成申報；這些無管委會的千餘棟大樓中，又有逾四十五％、五三一棟集中在人口稠密的西屯區、北區及西區，佔前三名，老舊大樓林立，若缺乏管委會運作，攸關大樓安全的消防設備的修繕與維護將無人統籌，更別提要進行公安申報。

陳俞融指出，其中有多達三百六十棟大樓既無管委會也未進行公安申報，許多老舊大樓住戶多為長者或弱勢族群，在無管委會下，面對公安申報更無能為力，無管委會且未申報公安的雙重高風險「雙盲大樓」，如淪城市不定時炸彈，市府應主動介入輔導，而非被動等待申報，任大樓曝露在無公安檢查的空窗期。

此外，陳俞融指出，消防局雖有大樓消防設備修繕補助，且最高補助金額可達廿二萬元 ，但對於連管委會都無法成立的弱勢大樓，根本無對接窗口，補助形同「看得到吃不到」。

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