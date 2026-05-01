結合皮克敏遊戲 嘉義藝術節今登場

嘉義藝術節今起結合手遊皮克敏舉辦為期1個月活動，預計吸引大批玩家造訪。（記者王善嬿攝）

最近掀起熱潮的任天堂手遊「皮克敏系列」結合「二〇二六嘉義藝術節」，今天起至五月卅一日舉辦「Pikmin Bloom 迷你散步」活動，設置八處特殊地點讓玩家互動、挑戰任務，預計吸引百萬人次造訪嘉義市；市議員蔡坤叡昨在市議會質詢時，呼籲市府做好交通疏運配套措施。

預計百萬人次造訪 議員促做好交通配套

蔡坤叡說，旅遊業者推出手遊相關遊程，報名爆滿，若以一個月吸引逾百萬人次造訪計算，平均每週廿至廿五萬人次，要求警方維持市區交通順暢。

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市警局長陳明志說，警方負責交通秩序疏導，預估嘉義火車站附近、高速公路交流道為重要地點，中山路、垂楊路、吳鳳南、北路等重要路口，將視車流量派員疏導；嘉義藝術節活動地點會機動調派人員疏導及巡邏維安。

市府文化局長謝育哲說，皮克敏實體活動在首個週末及最後一週舉辦，已製作交通懶人包宣導周邊停車場、市區公車路線等，YouBike加碼投入兩百輛車因應。

另，市議員鄭光宏質詢，嘉義市「便民服務專線一九九九」標榜廿四小時全年無休單一窗口諮詢服務，但有民眾打一九九九陳情東區體育館旁有廢棄車輛長期占用非公用道路，市府未確實管考，案件在環保局、警察局及工務處間往返，最後由體育場通知車主移置，規劃八月將設收費停車位，處理時效達一四〇天，批評效率低落。

市長黃敏惠回應，會督促市府團隊發揮效能。

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