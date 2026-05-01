雲林啟動營養午餐 一週一餐有機米

雲林縣府與豐泰文教基金會合作，讓全縣176所國中小年每週吃一餐有機米。（記者李文德攝）

雲林縣政府與豐泰文教基金會合作，以台南廿號有機米，推動全縣一七六所國中小一週一餐有機米，昨日舉行啟動發表會。縣府表示，全縣週吃有機米一年需多支出八百多萬元，將由基金會與縣府共同負擔，未來不排除推展全週有機米，落實食農教育。

豐泰文教基金會董事長林金陽說，台灣食安日益受重視，基金會以推動有機農業為核心，致力減少化學肥料、降低土地酸化，希望透過有機耕種，從源頭改善食安，尤其雲林是農業大縣，農產若品質不佳，不僅影響健康也會增加社會醫療成本。

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林金陽指出，二〇二三年十月與斗南鎮農會合作，讓當地農民投入台南廿號有機米種植，原契作面積約一．四公頃，讓五所學校試推動每週一餐有機米，至今契作面積突破卅公頃，產量逾六．二萬公斤，可供一七六所國中小使用，讓學校可用公糧價買得有機米，價差則由基金會和縣府共同負擔，預計每年將因此多支出八百多萬元。

縣府農業處長魏勝德指出，「台南20號」有機米以先進的紙膜插秧有機栽培技術，栽種繁瑣但可抑制雜草，可省水逾一成三，更能減少碳排，深具食農教育內涵；縣長張麗善表示，基金會長期守護環境和學生健康，讓雲林縣孩子不僅吃有機蔬菜，更進一步吃有機米，落實食農與食安。

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