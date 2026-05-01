不洗腳沒獎金 雲林作文比賽議員批變相懲罰

縣議員蔡岳儒痛批，「獎勵變成動員懲罰」，失去教育意義。（蔡岳儒提供）

因應五月感恩月，雲林縣政府「愛在雲林五月天」作文徵件比賽，日前公告入選名單預定五月九日母親節前在縣立田徑場頒獎，但獲獎學生需參加同為縣府在該場地舉辦的「萬人孝親洗腳活動」才能獲得獎狀及獎學金，有民代批評，「獎勵變成懲罰」。縣府表示，徵件時明確載明獎學金是中華傳統文化弘揚孝道總會所提供，不方便出席學童可獲得獎狀，絕無利用作文比賽動員情事。

未到場者不予補發、不得代領

五月為母親節感恩月，縣府舉辦作文比賽及萬人孝親洗腳活動，「愛在雲林五月天」作文比賽總計有五百名學生獲獎，公告指出頒獎典禮五月九日在縣立田徑場舉辦，獲獎學生須參加孝親洗腳活動並於活動現場領取獎狀及獎學金一千元，獎學金由中華傳統文化弘揚孝道總會提供，未到場者視同放棄，獎學金不予補發、不得代領。

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縣議員蔡岳儒表示，有民眾陳情，部分學校為讓學生參加洗腳活動，提出參加者給予獎卡點數，不出席要扣點，不應用懲罰要求學生，否則失去教育意義，更模糊孝親焦點。

教育處：未參加仍可獲得獎狀

縣府教育處長邱孝文回應，作文比賽規劃階段，中華傳統文化弘揚孝道總會認同其教育意義，加碼投入獎學金，鼓勵獲獎學童參加洗腳活動可領獎學金，若當天不克參加學童，仍可獲得獎狀。另洗腳活動並未動員，皆以鼓勵性質，會持續注意是否有學校獎懲制度規範學生參與。

一般認為，洗腳孝親活動可推至新約聖經中，耶穌曾為十二個門徒洗腳，因此基督教才依循著耶穌做法，由長輩為晚輩洗腳，代表洗淨身上罪過，但此做法流到民間並經過時間洗禮，每年都有機構辦理洗腳活動，由晚輩幫長輩洗腳，代表尊重及報恩。

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