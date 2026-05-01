聽障陳冠禎 台南職訓半年成皮雕達人

聽障者陳冠禎（中）代言台南身障者職訓專班，勞工局局長王鑫基（右）、就業促進科科長沈淑敏（左）鼓勵身障者報名。（記者楊金城攝）

打造希望家園，台南市勞工局今年開辦十四班的身心障礙者職業訓練專班開始招生了，除了二班在職專班，其它十二班都可補助每月職訓生活津貼一萬七七〇〇元，完訓並輔導就業，鼓勵身障者勇敢踏出家門參加身障專班學得技能，報名免費。

身障者陳冠禎昨天為身障職訓專班代言，廿九歲的他接受皮雕職訓兩期共六個月後「出師」，他到文創市集、活動會場擺攤，也有網路行銷接受客戶訂製，他製作的皮包、髮夾、飲料袋、錢包、鑰匙圈、吊飾等皮件精美。

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陳冠禎說，參加皮雕職訓後能夠創業，找到自己的舞台證明價值，是件很開心的事；他的努力和自立也讓陳母感動，力挺兒子圓夢。

承辦皮雕職訓的台南市復健青年勵進會執行長林綉玲指出，希望陳冠禎的故事帶給更多人勇氣與力量，他讓我們看到身障者不只是被協助的對象，更可以是創造價值的專業人才。

南市勞工局局長王鑫基表示，陳冠禎參加職訓並創業成功的案例，能鼓勵更多身障朋友參加身障職訓班學習一技之長，創造自己的未來。

此外，勞工局推動希望家園，昨天起也推出「就業快餐車」，首場在崑山科大校園徵才活動提供提供就業、職訓訊息、職涯諮詢等服務，就業快餐車至九月廿九日將舉辦八十場全市走透透。

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