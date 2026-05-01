馬太鞍溪防災演練 季連成︰不能只演腳本

台九線馬太鞍溪鋼便橋在昨天下午實兵演練期間橋梁封閉。 （記者花孟璟攝）

光復、鳳林及萬榮鄉舉行 小狀況多 防災廣播被災民嫌太小聲

去年九月馬太鞍溪堰塞湖在光復鄉、鳳林都造成災情，花蓮縣政府昨在光復、鳳林及萬榮鄉辦防災演練，上午兵推、下午實兵演練，結合警局、消防、水保署、河川分署、國軍單位共同舉行，但小狀況多，防災廣播被災民嫌太小聲，且收容所物資也沒有全部到位；行政院政務委員季連成指出，兵推不該只有演腳本，應以行動準據為核心，透過實兵演練驗證可行性後還可以再改善。

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結合警消 上午兵推下午實兵演練

上午的紙上兵推在台糖花蓮糖廠舉行，季連成擔任指導官，模擬情境是輕度颱風薔薇襲台轉中颱在花蓮豐濱鄉登陸，馬太鞍溪上游因豪雨崩塌形成新堰塞湖，昨下午一點半發生潰決、林保署發布紅色警戒。演練模擬民眾及車輛逗留災區，居民疏散及避難收容、電力搶修、馬太鞍溪鋼便橋封橋後交通分流等十九個科目。

季︰應以實際行動準據為核心

季連成指出，兵推不該只是演出套用腳本，應以實際行動準據為核心，應明確提出保全戶數、籍在人不在人數及須撤離人數，打開EMIC系統就不至於整備數據不清不楚。收容中心物資整備欠缺配套、防災協作中心功能沒有落實，林保署在劃設警戒區範圍時應更加謹慎。

收容中心物資整備欠缺配套

有觀察員提到，防災協作中心的運作納入部落協作組、在地情資組，民間NGO人力物資除了慈濟還有門諾、展望會、芥菜種會可以加入；也有觀察員建議，在發布黃色、紅色警戒實施強制撤離時，也可結合行動通訊系統抓出仍留在災區的手機訊號，以作為確實撤離參考。

下午實兵演練時，除了宣導疏散撤離的廣播被質疑聲音太小，鄉公所的防災協作中心也被疑敷衍了事，沒有規劃責任組別，卻把本該在收容所駐點的聯絡人員找回來「報告收容數字、物資全部到位」，也被季連成打槍，要求演練應確實。

馬太鞍長老教會內擠滿參加演練的長輩，提起去年的災害仍然心有餘悸。（記者花孟璟攝）

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