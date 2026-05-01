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    首頁 > 生活

    列管153家 宜蘭露營場僅28家合法

    2026/05/01 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣列管露營場153家，截至上月僅28家合法。圖為武荖坑風景區露營地。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣列管露營場153家，截至上月僅28家合法。圖為武荖坑風景區露營地。（宜蘭縣政府提供）

    台灣近年露營風潮盛行，宜蘭縣列管露營場一五三家，截至上月僅廿八家合法；縣議員林詩穎昨質詢時關心輔導進度，認為多數案子長期卡在「行政審查」或「土地容許使用」階段，要求縣府詳列清單了解瓶頸。工旅處則稱，進度受阻主要卡在「業者投資成本高」及「跨局處審查複雜」，後續會積極輔導。

    投資成本高、審查複雜 進度受阻

    宜蘭縣議會昨進行縣府工商旅遊處工作報告與單位質詢，針對露營場管理及輔導，在未取得合法的一二五家業者中，已有九十九家取得第一階段土地容許使用許可，另有九家行政審查中；另有十二家尚未申請登記露營場，五家區位不符或位處環境敏感區無法申請。

    縣議員林詩穎指出，審查名單很多都是長期重複，不曉得是不是因為時間、作業上導致進度受阻，希望工旅處針對九十九家取得土地容許使用許可的業者，加強輔導與列管，了解合法化的具體困難與瓶頸，並在總質詢前提交議會。

    縣府工旅處回應，輔導進度受阻主要有二大原因，包括業者在取得第一階段「土地容許使用」後，後續因硬體設施建置成本巨大而轉趨觀望，二為露營場設施涉及農業、建設、環保等多個局處的法規規範，協調與審核流程較為繁瑣。

    另外，原住民縣議員游吉祥也要求縣府針對原鄉露營場積極輔導。縣府表示，已駐點大同鄉旅遊服務中心及南澳鄉公所投入走動式輔導，對疑有涉及農地非農用等違反用地規定者，也會移請用地主管單位辦理。

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