不怕遺失紙本 北市聯醫試辦電子處方箋 用手機QRCode領藥

醫療智慧化勢不可擋，今年起台北市立聯合醫院攜手北市藥師公會，正式推動電子處方箋試辦計畫，不僅讓民眾可以在社區內就近領藥，同時解決民眾遺失紙本處方箋的問題，還有內建APP提醒領藥功能。目前北市已有九個行政區、共六十餘間藥局響應。

現行民眾看完醫生領到紙本處方箋後，用藥完畢後可自行前往社區藥局領藥，不過遺失紙本處方箋往往成為一大問題。北市聯醫說明，導入「電子處方箋」計畫，只要符合開立處方箋的疾病都能使用，民眾須擇一下載「健保快易通APP」或「北市聯醫－雲端醫院APP」，就醫後選擇領取電子處方箋，APP內即會出現醫師開立處方箋的QRCode，民眾再拿到社區藥局即可領藥。

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北市聯醫表示，希望提升民眾使用體驗，在聯醫雲端醫院APP內推出「電子處方箋領藥地圖」，民眾完成門診後，可透過手機即時查詢鄰近合作藥局，選擇最便利的領藥地點並預約取藥時間。

台北市藥師公會理事長尹岱智指出，初步已有六十幾家社區藥局響應，躍獅連鎖藥局預計將台北市四十餘家分店系統升級，提供電子處方箋調劑，未來將逐步擴展至台北市十二行政區。

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