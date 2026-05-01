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    首頁 > 生活

    117學年升大學3管道 半數科系不參採數學

    2026/05/01 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    大學招聯會公布117學年升大學三管道參採科目，半數科系不計數學成績。圖為學測考試情境。（資料照）

    大學招聯會公布117學年升大學三管道參採科目，半數科系不計數學成績。圖為學測考試情境。（資料照）

    大學招聯會昨公布一一七學年度「大學繁星推薦、申請入學、分發入學參採數學考科查詢系統」，三大招生管道都有半數科系不參採數學。招聯會表示，高中數學學習自高二起劃分為不同軌道，盼有助目前高一生在升高二分軌選課前，能掌握不同校系對數學考科要求，及早規劃。

    根據招聯會統計，一一七學年度繁星推薦管道有五三八個系組參採數學A，二〇八個系組參採數學B，兩者均可或擇一檢定有一三四個系組，七八三個系組不參採數學；申請入學則有六二五個系組參採數學A，二三五個系組參採數學B，兩者均可或擇一檢定有一五一個系組，有九六五個系組不參採數學；與一一六學年度相比呈現持平狀態。

    在一一七學年度分發入學管道的部分，參採數學A有六十個系組，參採數學B有一二九個系組，使用數學甲有四七七個系組。完全不使用數學校系有八五九個系組。

    參採數乙 財經、資訊、管理學群居多

    招聯會執行秘書、台大教務長王泓仁說明，各大學使用數學考科的情況呈現穩定趨勢，一一七學年度有使用到分科測驗數乙的一四三個校系組中，以財經、資訊、管理學群居多，共一〇四系組占有使用數乙系組中的七十二．七％。

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