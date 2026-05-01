男大生盜接無線電 擾亂高鐵運行

鐵道局將要求高鐵更新無線電驗證機制，避免再發生遭盜接情形。（資料照）

聰明反被聰明誤 與高中同學先後被逮

台灣高鐵列車於清明節發生無線電遭盜接、導致三輛列車緊急停駛事件，警方四月廿八日逮捕涉案廿三歲林姓男大生，昨日則拘提涉嫌提供高鐵無線電參數的廿歲陳姓男子。林、陳兩人高中是同校，都是業餘無線電愛好者，警方將兩人依違反鐵路法送辦，檢方訊後分別以十萬元、八萬元交保。

發送緊急訊號 3列車緊急剎停

高鐵行控中心四月五日深夜十一時許，接獲公司的Tetra手持無線電發送緊急訊號，行控中心通報三班營運列車緊急剎車後停駛，列車延誤合計四十八分鐘。初步調查發出訊號的手持無線電為某員工所有，但員工當時是放假狀態，無線電放在工作場所，研判疑似無線電訊號參數遭人複製，向鐵路警察局報案。

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專案小組鎖定林男犯嫌重大，四月廿八日拘提到案，林男聲稱不小心「誤觸」，非刻意干擾。檢方認為，兩人利用高鐵系統漏洞入侵並以電磁方式干擾設備運作，涉犯鐵路法第六十八條之三、刑法第一八四條及第三六〇條等罪嫌，林男前晚、陳男昨晚分別交保候傳。

個人興趣鑽研無線電 還擁有執照

據了解，林男因個人興趣，鑽研無線電、通訊協議等專業知識，擁有「三等無線電執照」。林男就讀大學的師長表示，林生並非就讀資訊等系所，因興趣自行鑽研相關技術，不料闖下大禍，「聰明反被聰明誤」。

高鐵、捷運為確保無線電傳輸過程安全無虞，除嚴格控管手持無線電數量外，每隻手持無線電都必須輸入內碼，也就是所謂的參數，高鐵就是從內碼追出原機並未使用，研判內碼外洩才循線找到林男，並追出提供內碼的陳男。

鐵道局長楊正君指出，高鐵無線電系統於二〇〇七年建置，其屬鐵路專用的通訊系統相關設備與密碼驗證機制，高鐵公司都有定期處理，將向高鐵公司了解，並要求必要時更新。

警方在林男住處查扣無線電。（記者王冠仁翻攝）

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