最經濟國土防禦 賴總統推綠蔭倍增計畫

總統府國家氣候變遷對策委員會的5名民間委員，聯名「守護能源轉型2.0緊急行動方案」，盼建構永續與世代正義韌性，才能達到韌性家園。（地球公民提供）

廣植樹木為城市降溫 自然工法防洪雙軌並進

總統賴清德昨主持國家氣候變遷對策委員會時表示，「國土綠蔭」將提升為與電力、供水同等的「國家級韌性基礎建設」，未來將以三大核心要素推動「氣候調適綠蔭倍增計畫」和「水及流域永續行動計畫」，廣植樹木為城市降溫、自然工法防洪雙軌並進，成為台灣最經濟、最直接的國土防禦行動。

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環境部長彭啓明昨參與會議，提出「《全民森活．韌性綠網》氣候調適綠蔭倍增計畫」，他舉例種樹具遮陰及氣候調節作用，還有助生物多樣性，國際研究可讓體感降溫二到八度。

都市步行6分鐘可達綠色生活圈

未來環境部將主導都市造林政策，目標「一人一樹、一社區一綠蔭、一公里一綠帶」，步行六分鐘就可達綠色生活圈，由政院成立專責管考單位，研議專法，今年十月前推出校園及車站周邊的優先示範區。

賴清德表示，政府將提出全國植樹計畫，是台灣邁向永續發展最紮實的基礎工程，將「國土綠蔭」視為「國家級韌性基礎建設」，請相關部會修訂法規並研議制定專法可能性。

賴清德指出，「氣候調適綠蔭倍增計畫」有三大核心要素，首先是精準選址，確保綠蔭發揮最大降溫效益；第二是建構系統化的韌性網絡，建構完整的「陸域強韌綠網」；第三，發動社會共同參與，讓企業與社區一同投入環境復育。

賴清德提到，氣候調適的另一條生命線是水，「水及流域永續行動計劃」將更加落實系統性治理，將河川藍帶與森林綠帶接軌，提升整體生態韌性，透過都市滯洪與公共空間轉型，打造具備避難、休憩與降溫功能複合型韌性空間。

核三廠重啟討論 賴：加強社會溝通

委員會中五名民間委員李根政、黃品涵、陳惠萍、雷雅淇及趙家緯等則共同聯名，提出「守護能源轉型二．〇緊急行動方案」，針對核三廠重啟討論，具體建議各項行動，包含充分揭露恆春斷層及核電廠反應爐老化等資訊，要求公開論壇討論能源轉型二．〇與韌性家園重要性，並進行能源安全情境推演，讓各界更加清楚。

賴總統表示，關於核能議題，政府主張一向都是「核安無虞、核廢有解、社會有共識」三個原則，正確資訊的共享很重要，政府將會持續加強社會溝通。

賴清德總統昨晚主持國家氣候變遷對策委員會，宣布「氣候調適綠蔭倍增計畫」與「水及流域永續行動計畫」兩大關鍵基礎建設。（總統府提供）

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