教團憂心 義務教育恐淪縣市福利武器

教團及家長團體擔憂在地方選舉年，義務教育各項補助恐淪為福利軍備競賽，導致教育經費被排擠，呼籲教部須訂最低共同標準。（資料照）

不論住哪裡 孩子都應被同一條基本線保障

立法院修改財政收支劃分法，讓地方政府財源大增，卻出現全國各縣市競相祭出免費營養午餐等福利政策。家長團體及教師團體指出，義務教育原本應該是每個縣市的孩子都受到一樣的對待，擔憂在地方選舉年，恐更淪為福利軍備競賽，導致教育經費被排擠。

國教行動聯盟：中央須訂最低共同標準

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，全國廿二個縣市競相宣布免費午餐、加碼各式給付，卻沒有全國一致的營養基準、食安監督與物價連動機制，「免費」變成政治宣告，義務教育恐淪為地方政府的福利武器，教育品質卻可能在看不見的地方被稀釋，義務教育應該是「不論住在哪裡，受教育的孩子都能被同一條基本線保障。」

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王瀚陽提醒，中央必須立即訂出全國最低共同標準，並儘速完成「學校午餐及飲食教育條例」專法，否則義務教育恐有淪為地方福利競賽工具的風險，代價卻將由全國的孩子一起承擔。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，財劃法修法上路，落實教育經費的獨立性與公平性更加重要，地方的經費增加之後，若地方首長陷入福利補貼的軍備競賽，將導致教育經費排擠，教學環境改善、行政減量、人力增補等真正影響教育品質的「軟硬體建設」被嚴重邊緣化。

全教總：免費勿犧牲品質

侯俊良強調，地方首長若要進行免費政策，應該在「教育經費零排擠」的前提下進行，如果只提供「免費」卻犧牲「品質」（例如食材等級下降、教科書更新變慢），受害的仍是學生。

立法院教育委員會多名立委昨日要求教育部必須負起督導地方政府之責，教育部國教署長彭富源答詢表示，教育部會加強與各地方政府教育局處溝通並給予協助。

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