學前、國教預算 教部減編138億

立法院教育及文化委員會審查115年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案，教育部長鄭英耀列席報告並備詢。 （記者田裕華攝）

立法院教育委員會昨日審查教育部今年度預算，整體規模達三四七二億元，較去年減少七十九億元、約減二％，其中受財政收支劃分法修改影響，地方財源大增，學前及國教預算配合調整減少一三八億元、約減八％。

教文會主席、立委伍麗華表示，立法院終於開始審查今年度預算。教育部長鄭英耀報告，教育部主管歲出預算二六五九億元，另含一般性補助款八一三億元，其中學前及國教經費為一五四六億元，較前一年減少一三八億元，為變動最大項目，主因在於財政收支劃分法修正，地方政府整體財源大幅增加，故調整中央與地方分攤比例。

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鄭英耀說明，多項原由中央負擔的經費改由地方支應，包括〇至六歲育兒政策，中央仍負擔六〇〇．〇七億元，但八八．五四億元改由地方負擔；高中以下學校電價補貼約卅四．〇一億元改由地方負擔；國小教師員額編制經費有十三．七七億元轉由地方支應；學生輔導與諮商人力約十二．九九億元亦改由地方負擔。政策面則持續推動雙語教育，新增高中以下學校雙語生活化計畫十八．八四億元。

提升教研待遇 高教預算逆勢成

相較之下，高等教育預算逆勢成長至一三四七億元，較去年增加廿二億元，主要用於提升教研人員待遇、推動大專雙語學習及補助校舍整建與醫療體系建設。立委吳思瑤質詢時指出，如非財劃法修改，高教預算應該成長得更多。

此外，資訊及科技教育預算亦成長至八十一．五億元，增加十．二億元、約十四％，聚焦AI學習系統與數位基礎建設；終身教育預算則達九十三．九億元，增加十六．七億元、約廿二％，投入公共圖書館建設與服務升級等。

另，教育部主管公共建設計畫今年編列六十九．五四億元，較去年增加十八．八億元，其中以高教建設占最大宗，編列四〇．八一億元，較去年大幅增加十九．四八億元，包含陽明交通大學附設醫院第二期擴建、國家重點領域校際研教園區、台大醫院新竹生醫園區分院、成功大學醫院高齡醫療及沙崙醫療園區等多項重大工程，顯示政府持續強化醫療與高教研究量能。

公共建設在學前及國教預算為七．六八億元，主要投入無人載具產業發展統籌型計畫（高中以下學校），並配合校舍新建工程調整。

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