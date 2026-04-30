《勞動節連假》布澎藍色公路 預估2萬旅次進出布袋港

布袋澎湖海上藍色公路將迎來勞動節連假旅運高峰。（布袋管理處提供）

比去年成長3千多人 勞動節當日有9艘客輪投入疏運

五一勞動節今年將首度全國放假，適逢週五形成三天連假。嘉義布袋與澎湖海上藍色公路迎來勞動節連假旅遊高潮，預計約有兩萬旅次進出布袋港，較去年的一萬六四二三人次，成長三千多人。

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服務中心指示看板 新增日、韓語

台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處統計，勞動節連假前往澎湖航班為四十一艘次一萬一八三九人次，回程布袋航班三十八艘次七八九三人，合計一萬九七三二人次；五一勞動節當日將有九艘客輪投入疏運旅客，其中七艘跑兩趟，合計十六艘次共載運六一六〇人前往澎遊。

布袋管理處長林清宏表示，布袋商港旅客服務中心更新部分指示看板，除了英文，新增日、韓兩種語言，期待提供國際旅客更友善搭船環境，及吸引更多國際旅客搭船至澎湖旅遊。

今年澎湖國際海上花火節將於五月四日至八月二十五日舉行，五月四日開幕當天將加碼十二分鐘豪華煙火秀，預計吸引不少遊客從布袋搭船到澎湖觀賞。

竹崎義隆村 3萬棵金針花盛開

此外，嘉縣竹崎鄉義隆村「阿拉伯的粉紅村」，村長葉志紘三年來陸續種植金針花約五分地、三萬多棵金針花，已進入盛開季節，橘澄色花朵與翠綠山坡交織成美不勝收畫面。

葉志紘說，五月二日上午九點半至中午十二點舉辦花季開幕活動，園區免費開放民眾賞花；五月逢每週末上午十點到十二點舉辦音樂會，下午一點到三點規劃DIY體驗活動。

竹崎鄉親水公園兒童戲水區五一勞動節起重新開放，五、六月開放時間為週末上午八點至下午五點；七至八月每週四、五、六、日上午八點至下午五點。

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