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    首頁 > 生活

    嘉市今年火警數大增 累計4死3傷

    2026/04/30 05:30 記者丁偉杰／嘉義報導

    嘉市今年以來火警發生數增加，造成四死三傷悲劇，昨天多位議員在定期會要求消防局精進防災防救作為。消防局長郭立昌回應說，針對高風險弱勢族群等住戶，優先補助住警器、具定時關火功能的瓦斯設備，從源頭降低火災發生，檢討火災成因外，將強化防火宣導與設備補助，提升整體防救災效能。

    較去年同期增4成8 議員籲精進防火

    統計今年至四月廿日止，全市發生四十九件火警，相較去年同期卅三件，陡升四十八％，造成四死三傷悲劇（四死包括後庄里竹林火警一名老翁死亡、大雅路透天厝火警一家三口命喪火窟）；其中住宅火警共十件，起火處所中，有三處在廚房、二處臥室、二處客廳。起火原因有四件是電器因素、二件遺留火種、二件爐火烹調意外。

    議員鄭光宏說，資料顯示住警器等設備已普及，但是否全面發揮預警功能，有待檢視。議員陳家平建議導入無人機與消防機器人，協助即時掌握火場狀況，降低人員風險。議員張秀華關切屋齡廿年以上、六樓以上集合住宅大樓針對老舊消防設施補助情形。

    郭立昌說，十件住宅火警有四戶未裝住警器，大雅路透天厝火警原因待調查；老舊大樓方面，單棟最高補助廿五萬元，已有十七棟提出申請審查中。

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