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    首頁 > 生活

    二崙西瓜節 5/9萬斤西瓜免費嘗

    2026/04/30 05:30 記者黃淑莉／雲林報導

    現在是西瓜、鳳梨產季，雲林縣二崙鄉公所將在五月九日舉辦西瓜節暨母親節表揚，當天準備一萬台斤在地西瓜要讓與會者免費品嘗，另雲林金鑽鳳梨首度以專櫃形式出口至新加坡，預計五月初在當地昇菘超市上架販售。

    雲林西瓜種植面積約五百公頃，因種植在濁水溪灘地及沿海沙質地，品質優良，二崙鄉一一八公頃全縣最多；鳳梨種植面積約八、九百公頃，主要集中在古坑、林內，其中古坑占大宗。

    二崙鄉長鍾東榮表示，為讓民眾品嘗在地優質西瓜，公所五月九日將在二崙果菜市場舉辦西瓜節，並結合母親節表揚，活動內容精彩，有雲林縣優質西瓜評鑑比賽、免費西瓜品嘗、西瓜創意料理與母親節小花束、彩繪沙畫DIY手作體驗，只要捐贈兩張發票即可參加，另外還有二崙在地社團、學校才藝隊輪番上陣演出。

    雲林縣府推動雲林優質農產品外銷，拓展海外通路，去年與新加坡昇菘超市簽訂MOU。縣府農業處表示，包括鳳梨、蘿蔔、高麗菜及葉菜類蔬菜等，至今已有卅三公噸。五月是鳳梨產季，這次出口約六公噸金鑽鳳梨，由雲林縣永興果菜生產合作社供應，配合通路端行銷規劃測試與推廣，首批已以鳳梨專櫃形式封櫃出口，後續會視市場反應調整出貨規模與頻率。

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