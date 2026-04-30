防災區斷訊 雲林建置「守護者通訊網」

雲林縣率全國之先在全縣廿鄉鎮市共卅處建置「守護者通訊網」，整合微波主幹網路、數位無線電、衛星通訊及視訊系統，預計今年六月底前啟用。（雲林消防局提供）

極端氣候災害越趨嚴峻，避免因停電、斷訊影響災情回報、救災，雲林縣消防局超前部署率全國之先，在縣府、消防局及全縣廿鄉鎮市共卅處建置微波通訊站台，打造「守護者通訊網」，預計今年六月底前啟用，可有效提升全縣防災應變能力。

設30處微波通訊站台 6月底前啟用

去年七月丹娜絲颱風，台南地區多處電桿倒塌，造成大規模停電及通訊中斷，部分地區一度陷入「資訊孤島」。雲林縣消防局指出，氣候變遷導致極端氣候事件頻率與強度加劇，加上台灣位處地震帶，災害風險增加，其中斷電可能造成電話、網路中斷，影響災害通報，緊急救援及救災。

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消防局表示，「守護者通訊網」是以既有的消防局與全縣廿五個消防分隊使用消防微波通訊基礎延伸，突破傳統單一通訊系統限制，整合微波主幹網路、數位無線電、衛星通訊及區域視訊系統，建構多層備援通訊架構，透過智慧路由技術，可以在斷電、基地台受損等通訊鏈路中斷時自動切換路徑，在幾秒內恢復通訊。

消防局說，全縣共設有卅處微波通訊站台，縣府、消防局及廿鄉鎮市公所為一級站台，另針對山區偏鄉與沿海易淹水地區八處高風險區設二級站台，包括林內坪頂、古坑樟湖、草嶺、口湖下崙、麥寮社教園區、台西安海宮、四湖海清宮、水林瓊埔等。

斷電時 可維持72小時以上通訊

一級站台配置有微波站台、三支視訊電話、兩支專用WiFi分享器、三支手提無線電、一個固定無線電，各站台都配置高效能儲能設備與再生能源系統，可在電力中斷情況下維持運作七十二小時以上，確保救災通訊不中斷。

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