台南108個農再社區 推農村小旅行

台南市現有一〇八個農村再生社區，各自發展社區產業、農村小旅行，白河草店社區串聯其它農再社區合作，在白河蓮花季五月廿三日開幕時推出「春末農村小旅行」二日遊、一日遊，農遊打團體戰做出市場區隔，發展農村觀光。

農業局昨天宣傳草店農再社區推出的「蓮花田畔的餐桌」農村低碳永續體驗行二日遊，首梯次農遊行程將在五月廿三、廿四日舉辦，每人報名費四七〇〇元，帶領遊客深度走訪楠西照興社區採芭樂、蜂蜜食農體驗、曾文水庫遊湖及夜宿關子嶺溫泉會館，再串聯白河賞蓮、農村市集與荷染、剝蓮子DIY體驗、品嘗蓮子餐、參訪柳營太康有機農業專區、柳營重溪農再社區的情人果DIY體驗。

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草店社區總幹事吳長庚說，農遊行程串聯草店、照興、太康、重溪等農再社區的特色旅遊，結合生態觀察、特色風味餐與農事體驗，帶領民眾走入不同農再社區，感受台南農村魅力。白河蓮花季期間推出一日、二日遊，在白河馬稠後關帝廳有六公頃的蓮田，蓮花田畔的餐桌準備豐盛的蓮子早餐，讓遊客品嘗「等花開」。

農業局說，依交通路廊串聯農再社區跨區整合完整的農遊體驗路徑，草店社區帶動合作模式，期許未來帶動地方觀光與農村經濟發展。

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