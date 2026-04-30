捷運三鶯線5月報交部履勘 拚6月通車

捷運三鶯線5項缺失已改善，預計5月報請交通部履勘，拚6月通車。（新北市捷運局提供）

5缺失改善完成 另為提升緊急事故應變能力 導入車前影像辨識系統

捷運三鶯線四月廿六日通過初勘，履勘前須改善的五項缺失都已改善完成。新北市長侯友宜表示，市府預計五月提報交通部辦理履勘，力拚六月通車。另為提升緊急事故的應變能力，導入車前影像辨識系統，並在列車內及月台增設緊急停車按鈕，及時因應突發狀況。

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履勘前須改善的五項事項包括：列車操控板面與緊急停車按鈕警語設置、月台端牆縫隙過大、部分電纜線溝槽蓋版未放置妥善、全面檢視車站端末設備訊號回傳至工作站及行控中心、部分電線垂落改善。

12座車站 均完成工程與安全檢查

捷運工程局長李政安昨在市政會議報告指出，三鶯線在連續一三三小時穩定性測試中，以平均系統可用度九十九．九％、列車妥善率一〇〇％，優於法定標準九十九％及九十％的成績通過，全線十二座車站設施均完成工程與安全檢查，履勘前須改善的五項事項皆已改善完成，將於五月初報交通部履勘，履勘通過並取得營運許可就能通車。

列車內、月台 增設緊急停車按鈕

李政安表示，為避免十年前台中捷運吊臂墜落造成嚴重事故，三鶯線列車建置車頭攝影機，導入車前影像辨識系統，即時回傳前端軌道影像，並在列車內、全線月台及各車站旅客詢問處增設緊急停車按鈕，提高突發狀況的處置應變能力。

三鶯線頂埔站 2分鐘轉乘板南線

他提到，三鶯線頂埔站設置直達轉乘通道與直通電梯，二分鐘內可轉乘板南線；捷運鶯歌車站透過彩虹通廊，乘客步行二分鐘內就能轉乘台鐵，再透過空橋通廊串聯，「三點一線」緊密連結新北美術館、捷運站與台鐵鶯歌站。

另外，三鶯線鶯桃福德站已預留尾軌，未來延伸桃園八德，民眾可在大湳站轉乘桃園綠線，通往桃園機場，市民往返雙北、桃園及機場將多一條新選擇。

侯友宜說，他上任以來完成新北環狀線第一期、淡海輕軌藍海線第一期、安坑輕軌及三鶯線四條捷運，通車總里程數達一〇八公里、九十座車站，目前施工中的捷運七線齊發，包含萬大中和線、土城樹林線、環狀線南北環線、汐東線、基隆捷運、三鶯延伸桃園八德線及淡海輕軌藍海線第二期，完工後北北基桃將再新增五十四公里及五十座車站，實現「北接基隆、中接台北、南接桃園」的願景，串起一日生活圈，帶動經濟、文化、觀光、旅遊產業發展。

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