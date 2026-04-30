花蓮壽豐鄉 5/23起普發現金2千元

壽豐鄉長曾淑懿表示，在代表會支持下，決定5月普發現金2000元。（鄉公所提供）

繼花蓮縣富里鄉普發現金三千元後，壽豐鄉決定普發現金二千元，鳳林鎮也跟進發放二千元，實際金額及發放細節將和代表會討論，預計下週進行三讀。

壽豐鄉長曾淑懿指出，在鄉民代表會支持下，提案支持通過五月感恩禮，針對設籍在壽豐鄉民普發振興關懷金；總計發放金額為三三一九萬元，預計五月下旬開始發放，期盼振興產業、帶動民生消費、活絡壽豐鄉經濟。

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今年1/31前設籍鄉民 均可領取

曾淑懿說，針對今年一月卅一日前設籍在壽豐的鄉民均可領取，全鄉十五村共七六四八戶，預計發送人數一六五九七人次，發放日期為五月廿三日（六）、二十四日（日）上班時間；當日未領取的鄉民，可於五月廿五日到廿九日至指定領取地點領取；領取方式為親領或委託，要檢附領取人國民身分證正本、印章。

鳳林也要發振興禮金 下週定案

鳳林鎮長林建平說，去年馬太鞍溪堰塞湖造成洪災，長橋里也是災區，鎮公所送振興禮金自治條例至鎮代會審查，自治條例預計發放金額二千元，但實際金額及發放細節還會和代表會討論，預計下週進行三讀。

鳳林鎮代會本屆第七次定期會開議中，預計將在五月七、八日三讀新增自治條例，當中也包括振興經濟禮金發放。

林建平表示，今年鳳林鎮總預算經常門仍有剩餘三千六百多萬元，因此規劃發放振興經濟禮金，鳳林鎮全鎮截至今年三月底總人口是一萬〇七八人，振興禮金自治條例已送入代表會，盼擴大行政院全民普發一萬元邊際效應，發放金額在自治條例中初步訂兩千元，實際金額需與代表會協商取得共識，發放的設籍起始時間也待討論。

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