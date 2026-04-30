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    首頁 > 生活

    五一連假 國五車流單日估7萬輛次

    2026/04/30 05:30 記者王峻祺、江志雄／宜蘭報導
    宜蘭警方勞動連假期間，將針對國5各交流道、縣內重要幹道及熱門觀光景點周邊加強警力部署。（警方提供）

    宜蘭警方勞動連假期間，將針對國5各交流道、縣內重要幹道及熱門觀光景點周邊加強警力部署。（警方提供）

    五一勞動節三天連假期間，宜蘭縣政府估計有大量車潮湧上國道五號，單日雙向交通量可達七萬輛次以上，五月一日南下車多時段為清晨五點至下午五點，北上車多時間則落在三日上午八點至晚上九點。

    宜蘭縣政府表示，勞動節連假除了首日南下車多，次日清晨五點至下午三點也是南下壅塞時段，當天上午十點至晚上九點另有北返車流，建議用路人即早規劃旅遊行程，避開尖峰時段，或改駛替代道路。

    宜縣7所國中小 提供278格臨時車位

    為因應連假車潮，宜蘭警方針對國五各交流道、縣內重要幹道及熱門觀光景點周邊加強警力部署，宜蘭縣七所國中小提供停車空間，釋出二七八格臨時車位給大家停車。

    此外，宜蘭好行三日券已經上路，民眾支付二九九元，就可搭乘大眾交通工具暢遊宜蘭，五家國道客運業者提供十五條長程路線，可享原票價八五折，配合TPASS二．〇＋優惠措施，會員累積搭乘次數再加碼最高卅％折扣，等同最高享六折優惠，縣府鼓勵大家多加利用。

    蘇花路廊方面，交通部公路局預估蘇花路廊勞動節三天雙向交通量逾六萬輛次，五月一日清晨六點起將湧現首波南下車潮，交通尖峰時段，蘇澳到崇德車程可能要二小時以上，比平日多出半小時。

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