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    首頁 > 生活

    八卦山天空步道封半年 修繕慢惹怨

    2026/04/30 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    八卦山天空步道二期才完工，但因一期要維修，縣府全線封閉。（記者張聰秋攝）

    八卦山天空步道二期才完工，但因一期要維修，縣府全線封閉。（記者張聰秋攝）

    彰化八卦山天空步道自今年三月初封閉施工，預計八月底竣工，封閉至今超過五十天，民眾卻發現工地「靜悄悄」，擔心封閉時間可能延長，縣議員楊子賢要求縣府盯緊進度，他並質疑為何僅施作一期工程，卻連今年二月才剛完工、屬於二期的路段也一併封閉？要求縣府評估分段施工、提早局部開放。彰化縣政府表示，分段施工可能增加工序與成本，因此採全線封閉、一次到位的做法。

    彰縣府：分段施工恐增安全風險

    八卦山天空步道總長約一．七五公里，一期約一公里，啟用已近十年；二期延伸〇．七公里，今年二月完工，不過好不容易一、二期連貫了，來回走一趟約三．五公里，今年三月一日卻全線封閉，讓人錯愕。

    楊子賢表示，步道封閉近兩個月，卻未見明顯施工進度，他呼籲縣府城市暨觀光發展處不能用雨季當理由，應要求廠商提高施工效率，並評估分段完工、分段開放，減少長期封閉對民眾運動的衝擊。

    城觀處表示，改善工程需進行大量鋼板搬運與全線防滑塗層施作，機具必須沿步道全線進出，若分段施工，恐與民眾動線重疊，反而增加安全風險，也可能增加工序與成本，拖延竣工時間，因此才採全線封閉、一次到位做法。對於造成不便深感抱歉，建議民眾暫時改走大佛風景區步道、文學步道等替代路線。

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