南投花300萬辦「兩湖論壇」 挨批不見效益

南投縣議員沈夙崢表示，縣府應多與世界各國城市締結姊妹市，走向國際。（南投縣議會提供）

縣府︰2023年10億元農產採購MOU 達成率7成

南投縣政府廿二日在日月潭舉辦「日月潭、西湖第十八屆兩湖論壇」，縣議員沈夙崢廿九日質疑縣府花費近三百萬元舉辦兩湖論壇，究竟創造了多少實質效益？建議縣府應積極與世界各國城市締結姊妹市，走向國際，不應只是與單一國家交流。

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沈夙崢建議 積極締結國際姊妹市

南投縣與中國浙江省杭州市於二〇〇九年在南投舉辦首屆兩湖論壇，此後以一年中國、一年南投的方式輪流舉辦。本屆論壇交流以文化藝術、健康城市、觀光旅遊等議題為主軸，進行雙方多面向的經驗分享。

沈夙崢昨在議會質詢指出，縣府今年花費近三百萬元舉辦兩湖論壇，但近幾年來，除二〇二三年縣長許淑華率團赴杭州參與兩湖論壇，縣農會與對岸簽訂十億元農產品採購MOU外，究竟創造了多少實質效益？

沈夙崢強調，兩湖論壇不公開媒體採訪，交流過程採低調處理，相關交流資訊無法公開透明，也恐背負中國對台統戰平台之名疑慮，因此她建議縣府應積極與其他國家城市締結姊妹市，比照兩湖論壇主題探討模式，與世界各國透過更自由開放的方式交流，才能為南投創造更大實質效益。

民政處︰近年多方與各國城市交流

縣府新聞及行政處處長蔡明志答詢表示，縣府係依陸委會公文指示，對舉辦兩湖論壇不接受媒體專訪，全程保持低調，至於縣農會與對岸簽訂的十億元農產品採購MOU，據縣農會總幹事表示目前達成率約七成。縣府民政處長林琦瑜說，縣府目前雖只有與四個國家六城市締結姊妹市，但近幾年已透過參與商展、旅展及參訪等方式，積極與日本、新加坡等世界各國城市進行實質交流。

2026兩湖論壇以文化藝術等主題進行交流，圖為開場表演。（南投縣政府提供）

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