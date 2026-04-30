民眾爆東勢清潔隊生廚餘亂倒 質疑中市環保局包庇

東勢區清潔隊被民眾檢舉將生廚餘等隨意堆置，上方未覆蓋。（民眾提供）

堆置隊部後方地面未覆蓋 恐污染環境及水源 環局稱有初步分類 非隨意丟棄

台中市東勢區清潔隊遭民眾檢舉，疑長期未依規定處理生廚餘，將大量廚餘傾倒在清潔隊後方土地，恐有污染環境與水體之虞；環保局否認指稱，廚餘在區隊暫置區並進行初步分類與堆置，並非隨意丟棄，暫置區並會加強覆蓋等防護。不過，根據民眾提供照片，廚餘被傾倒在地面，並未覆蓋處理，質疑環保局行政怠惰及包庇。

請繼續往下閱讀...

車輛故障 3個月未送往外埔園區

民眾指出，自去年十二月至今年二月底，長達三個月期間，東勢區清潔隊因車輛故障，未將生廚餘送往外埔綠能園區，而是直接堆置在隊部後方，廚餘混雜泥土與有機廢棄物堆積，周邊環境衛生堪憂，由於該處緊鄰水源頭「沙連溪」，擔心污染水源。

遭檢舉後 4/21才緊急派車運走

民眾指稱，東勢區清潔隊隨意堆置廚餘被民眾發現後，清潔隊才於今年四月廿一日緊急派車將現場廚餘運至勢林街上方掩埋場，並以泥土與木屑進行覆蓋，涉嫌滅證或規避責任，但環保局調查卻輕輕放下，未懲處相關人員，對照北屯區清潔隊一輛垃圾車司機及隨車人員因排放廢水而遭嚴格懲處，儼然兩套標準。

環局未懲處相關人員 民控雙標

環保局針對民眾質疑並未正面回應，僅避重就輕表示，各區清潔隊收運垃圾與廚餘後，在送往焚化廠或綠能生態園區前，依規可在區隊暫置區進行初步分類與堆置，並非隨意丟棄，強調清潔隊針對暫置區除加強覆蓋防護，也強化場地管理、滲出水防制及周邊環境維護措施，以維護周邊環境品質。

清潔隊︰固液分離 下方有防水層

不過，根據民眾提供的照片，水果等生廚餘被直接傾倒在地面，並未覆蓋，下方為一般土壤，甚至是建築廢棄物等，疑未加設防水層。東勢區清潔隊則強調，廚餘皆經固液分離，堆置下方也有防水層，這是因車輛故障等因素導致的緊急處理方式，全案已經由政風室介入調查完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法