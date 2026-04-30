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    首頁 > 生活

    防汛演習 蔣萬安：日本自主防災可借鏡

    2026/04/30 05:30 記者何玉華／台北報導
    台北市辦理「防汛搶險演習暨自主防災社區成果發表會」，現場有充氣式防洪牆操演。 （記者田裕華攝）

    台北市辦理「防汛搶險演習暨自主防災社區成果發表會」，現場有充氣式防洪牆操演。 （記者田裕華攝）

    五月一日防汛期正式展開，台北市昨同步在抽水站總管理中心、基十號疏散門及堤外高速公路橋下空間，辦理防汛搶險演習暨自主防災社區成果發表。台北市長蔣萬安全程督導並與演練人員進行交流，他表示，日本每當災害發生，有相當高比例仰賴民眾自主防災與社區自助成功避災，值得借鏡。

    結合實兵操作、防災教育、社區參與

    水利工程處表示，今年演習首度結合實兵操作、防災教育、社區參與三大主軸，展現軟硬體兼備的防洪實力。蔣萬安先在濱江街抽水站總管理中心聽取簡報，視察抽水站自動化及移動式抽水機操作演練，隨後前往基隆河十號疏散門，了解疏散門啟閉及防洪充氣牆等項目演練情形。

    蔣萬安表示，防汛期將到，今年以颱風與季風共伴、長延時降雨的情境進行模擬演練；每一次演練都視同作戰，藉由反覆演習檢視，在第一時間面對災情時能臨危不亂、迅速應變。

    他也提到，在日本每當災害發生，有相當高比例仰賴民眾自主防災與社區自助成功避災，值得借鏡。因此，市府透過各項補助與措施，提升社區自主防災能力，強化自助、互助與公助機制，未來也將持續參考國際經驗，精進防災能量，以因應各類災害挑戰。

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