竹市減塑集點明開跑 送商品卡抽好禮

減塑拿好康，竹市「環保咖」行動5月1日開跑，送百元商品卡再抽18項好禮。 （竹市府提供）

「新竹環保咖」減塑生活運動Part1開跑！五月一日至十月底自備餐盒或是環保杯至新竹市一一七家合作餐飲店消費，不僅享店家優惠，還能集點兌換超商電子商品卡面額一百元，限量一千五百張，兌完為止。集點券還可參加抽獎，包含任天堂Switch Lite、新竹國賓平日下午茶吃到飽等好禮。

市府推動自備餐盒或環保杯活動，去年共累積三萬八千多盒杯次減量成果，環保局指出，民眾於活動期間自備容器至指定店家消費，即可獲得一張抽獎券。另加入官方LINE（@362evqmq）並掃描QR碼登錄手機號碼即可獲得一點，每人每日每店限集一點，集滿十點可兌換一百元超商電子商品卡一張，每月限兌一張、每門號最高可兌換三張，商品卡限量一千五百張，兌完為止。兌換成功後，電子商品卡於七個工作日內，透過簡訊發送至民眾手機，請務必確認門號正確並妥善保存。

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環保局說明，活動官方LINE可查詢活動店家、點數及兌換商品卡。活動期間，民眾除集點外，還可以參加抽獎，十一月十日採電腦抽獎方式，得獎名單將公告於新竹市環境保護局資源回收網。

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