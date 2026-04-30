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    首頁 > 生活

    內壢鐵道切換 平交道塞車緩解

    2026/04/30 05:30 記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導
    桃市府攜手鐵道局、台鐵公司祭出三大措施，內壢車站沿線平交道和周圍道路恢復順暢。（記者李容萍攝）

    桃市府攜手鐵道局、台鐵公司祭出三大措施，內壢車站沿線平交道和周圍道路恢復順暢。（記者李容萍攝）

    桃市府、鐵道局、台鐵公司多管齊下 柵欄阻斷時間明顯縮短

    桃園市「桃園鐵路地下化」內壢站臨時軌道切換工程上路，因列車必須降速通行，加上平交道與道路號誌不連動，廿七、廿八日上下班尖峰時段造成沿線平交道和周圍道路交通大癱瘓，市府緊急與鐵道局、台鐵公司協調採取縮短影響時間、機動調整號誌，並加派員警及工作人員疏導，用路人分流改道，昨天平交道柵欄阻斷時間明顯縮短，車流回堵情形大幅緩解。

    有熱心市民擔心「內壢交通黑暗期來了」，前晚站在緊鄰內壢車站的興仁路平交道細數，從晚上六點十八分至六點四十二分，發現在廿四分鐘內有十七分鐘是柵欄放下來，只有七分鐘可讓車流通行，且紅綠燈還要分三個行向行駛，質疑該路段「車流量大，怎麼可能不大塞車」？

    市長張善政昨天主持市政會議表示，因應內壢站臨時軌道的路基尚未穩固，行經的火車都得降速，也影響到平交道柵欄阻斷的時間，導致內壢地區、台一線（中華路）沿線平交道周邊接連兩天出現嚴重交通壅塞，影響大家的通勤與日常生活，他感同身受，內壢地區從茄苳到忠義里沿線有高達九處平交道，且緊鄰交通動脈台一線，經交通局錄影調查，發現上、下午交通尖峰柵欄阻斷時間各增加十七％、廿％，因此造成交通大塞車。

    市府建議 道岔工程延至暑假辦理

    市府前天與鐵道局、台鐵協調，祭出縮短影響時間、機動調整號誌、加派員警及工作人員疏導三大措施以舒緩塞車，同時建議鐵道局將原本五月八日至六月七日要進行的道岔工程，延後至暑假期間辦理，以降低衝擊。

    內壢車站沿線平交道柵欄阻斷時間明顯縮短，車流回堵情形大幅緩解。（記者李容萍攝）

    內壢車站沿線平交道柵欄阻斷時間明顯縮短，車流回堵情形大幅緩解。（記者李容萍攝）

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