桃園生生喝鮮乳3成未領 議員籲加強宣導

桃園生生喝鮮乳政策，家長可至八大通路、兌換36項鮮乳、豆漿製品。（記者謝武雄攝）

每週領1瓶 逾期無法補領 教育局長︰將函文各校及幼兒園提醒

桃園市政府推動「生生喝鮮乳—桃園鈣健康」政策，統計每週兌換人數約十四萬五千人，兌換率約七成，市議員呂林小鳳昨天在議會定期會施政總質詢時說，仍有三成學童未使用這項福利，建議結合市民卡APP提醒兌換，也可查看剩餘瓶數，呼籲在暑假來臨前的前一個月加強宣傳，讓孩子們不因暑假而錯失福利。

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呂林小鳳建議結合市民卡APP提醒

呂林小鳳表示，「生生喝鮮乳」政策自二月廿三日上路後，兌換率穩定提升，其中，國小學童領取率約六十七％，幼生為七十四％，每週兌領率約七成，與其他縣市相近，整體執行情形尚屬穩定，但仍有三成家長沒兌換，教育局應設法提高家長兌換意願。

教育局長劉仲成說，就讀桃園市的二至十二歲兒童，每週可免費兌領一瓶鮮乳或豆漿，家長持「兒童鮮乳卡」或「國小學生證」，即可至全聯、7-11、全家、萊爾富、OK、美廉社、家樂福、楓康等八大通路門市領取，鮮乳、豆漿各提供十八種品項，總計卅六種。

家長忙、品牌迷思、路途遠 忘了領

劉仲成表示，鮮奶或豆漿是每週兌換一瓶，星期一到星期天為一個週期，逾期無法補領，經學校調查未領取的主因，是很多家長會選擇假日晚上兌換，有時候太忙就忘記了，此外，也有少數家長有品牌迷思，最後則是家長考量兌換時間、路途太遠，導致領取動力不足等。

劉說，教育局將再函文各校及幼兒園加強宣導，提醒學童定期兌領並養成定時補充營養習慣；至於市民卡APP提醒功能，智慧城鄉發展委員會正在開發，後續將研議納入提醒及查詢領取紀錄等便民功能，並持續優化服務以提升兌換。

呂林小鳳也關心大福市地重劃案進度，該案包含大勇國小禮堂及大福國小設校問題；劉仲成說，大福市地重劃案進行中，未來會配合校地取得，進行禮堂及學校先期作業，以利無縫接軌。

桃園市府推動「生生喝鮮乳—桃園鈣健康」政策，兌換率約7成，市議員呂林小鳳（左）昨質詢時說，仍有3成學童未使用這項福利。（記者謝武雄攝）

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