「石灰華階地」地貌 林園水龍洞出現梯田奇景

高雄林園區駱駝山「水龍洞」經過約七十年演化，出現梯田奇景。 （吳岳雲提供）

高雄林園區駱駝山「水龍洞」經過約七十年演化，出現梯田奇景，文史工作者吳岳雲指出，此為石灰岩地形形成的「石灰華階地」，尤其位於日軍戰備隧道內，增添幽秘色彩。

林園區八十歲耆老戴健城說，這處日軍戰備隧道長年流水奔瀉，雨季時水流量非常大，至少半世紀前就有人接數條大水管引水灌溉，後來興建水泥灌溉溝渠，這也是駱駝山唯一有水的日軍坑道。

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未料經過六、七十年演化，從水龍洞支線進去南北向主坑道上游一百五十公尺處，竟出現長度約一百五十公尺綿延「梯田」，外觀與知名的土耳其棉堡及中國四川黃龍、日本秋芳洞相似，令人稱奇。

吳岳雲指出，「石灰華階地」是一種由含碳酸氫鈣的溫泉或伏流水，在流動過程中碳酸鈣沉澱堆積而成的階梯狀地貌；其成因是富含二氧化碳的熱水上升時壓力減小，二氧化碳逸散，導致碳酸鈣濃度過飽和並沉澱，在小窪地緣沉積形成邊石壩，演化為梯田狀景觀。

他說，石灰華階地為石灰岩地形特有奇景，水龍洞雖為小型石灰華階，但此地質奇觀位於日軍隧道內，值得好好保存。

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