高雄軌道「四線齊發」 施工進度超前

立委賴瑞隆（左起）、李昆澤、許智傑，緊盯高雄各大交通建設進度。 （記者王榮祥攝）

輕軌完工 岡山路竹延伸線、小港林園線及黃線持續邁進

高市捷運局昨在立法院交通委員會考察會議中透露，高雄軌道建設四線齊發持續邁進，其中扮演地下隧道工程關鍵的潛盾機，預計今年八月進駐小港林園線。

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潛盾機8月進駐小港林園線

立院交通委員會李昆澤、許智傑、賴瑞隆等立委昨到高雄考察重大交通建設，邀集交通部與高市府齊聚，討論各項重大建設進度，議長康裕成與多位議員也到場關切。

營運路線可達112公里、114站

捷運局在會中指出，高雄捷運四線齊發工程持續發包與施工，完成之後營運路線可達一一二公里、一一四站，其中輕軌已完工，岡山路竹延伸線、小港林園線、黃線等三案，施工進度都比預期略為超前。

捷運局提到小港林園線工程，潛盾機預計今年八月會進駐，今年底會從通風豎井往南發進；由於現階段各捷運工程多在地表，潛盾機上陣顯示黃線與小港林園線的地下軌道工程將啟動，代表捷運工程邁入另一個階段。

小港林園線7站 整體進度14％

小港林園線北起高雄捷運紅線小港站，南至林園工業區管理處門口，全長十一．五九公里，規劃七站（六地下站與一高架站），二〇二三年十一月動工，分兩階段施工，第一階段RL1到RL3二〇二三年十一月動工，預計二〇三〇年完工通車；第二階段RL3到RL7目前發包作業中，全線預計二〇三四年通車，目前整體進度約十四％。

此外，為提供台積電供應鏈及AI產業的商辦及住宿需求，高市府於捷運紅線世運站A5街廓進行公辦都更，由「日勝生」獲選最優申請人，昨天正式簽約，預計投資八八五億元，興建三棟建築，包含六一八間企業宿舍，預計今年十一月底動工，二〇三〇年底完工。

立法院交通委員會昨天邀交通部與高市府相關局處，討論高雄重大交通建設。（記者王榮祥攝）

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