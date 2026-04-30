「屏南快」先行指標 枋寮水底寮外環道動工

交通部公路局昨日於枋寮鄉舉辦「水底寮外環道工程開工祈福典禮」。 （記者蔡宗憲攝）

交通部公路局昨日於枋寮鄉盛大舉辦「水底寮外環道工程開工祈福典禮」。這項被視為「屏南快速道路」先行指標的建設，在交通部長陳世凱、屏東縣長周春米及立委徐富癸等人見證下正式動土，象徵屏南地區交通大動脈的整合邁出關鍵一哩路，盼破解「水底寮塞車瓶頸」。

分流利器 水底寮塞車解方

「這不只是一條路，更是屏南產業的生命線！」縣長周春米感性表示，水底寮不僅是通往恆春半島與台東的門戶，更是全台知名的蓮霧、芒果及稻米重鎮，枋寮農會的集貨量更是名列全國前茅。然而，長期以來每逢連假，湧入恆春半島的驚人車潮總在水底寮形成嚴重壅塞，不僅在地鄉親出入受阻，農產運輸的時效性也飽受挑戰。

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周春米強調，外環道的動工是地方期待已久的大事，從前縣長潘孟安任內開始規劃，歷經層層用地取得與設計考驗，如今終於在中央支持下成行。未來縣府將同步完善周邊聯絡道，將台一線、沿山公路與未來的屏南快速道路銜接，徹底打通屏南交通的「任督二脈」。

交通部︰屏南快進二階環評

交通部長陳世凱則帶來喜訊，他指出，中央對屏東交通建設的投資規模將超過三千一百億元，包括高鐵延伸屏東、高屏第二快速道路及鄉親最關心的「屏南快速道路」都在積極推動中。目前屏南快已進入第二階段環評，中央將以最高效率推動。

立委徐富癸指出，水底寮外環道是現階段分流利器，更是未來屏南快枋寮交流道的重要銜接點。除了分流過境車潮，減輕枋寮市區的負擔，更重要的是能提升恆春半島的「醫療搶救黃金時間」，讓急重症患者的送醫之路不再受困於車陣中。

交通部公路局昨日於枋寮鄉舉辦「水底寮外環道工程開工祈福典禮」，這項工程被視為「屏南快速道路」先行指標建設；圖為完工模擬圖。（屏縣府提供）

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