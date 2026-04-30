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    首頁 > 生活

    5/4啟動修復 三仙台八拱橋封閉到明年底

    2026/04/30 05:30 記者黃明堂／台東報導
    三仙台八拱橋將於五月四日啟動修繕工程，封橋到明年底。（記者黃明堂攝）

    三仙台八拱橋將於五月四日啟動修繕工程，封橋到明年底。（記者黃明堂攝）

    位於台東成功鎮的三仙台八拱橋，自一九八七年完工以來，已經走過近四十個年頭。這座橫跨太平洋、銜接本島與離島的經典橋梁，是東海岸最亮眼的地標，因長年受海蝕，五月四日將進行修繕工程，封閉到明年底。

    交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處表示，為了讓這座高齡橋梁能夠在強勁的海風與海浪侵蝕下，繼續安全地守護每一位旅人，經過生態檢核、收集在地部落意見後，擬定友善整體環境之目標，決定為它進行一場全方位的「健康大整修」。

    東管處說，雖然橋梁目前結構安全，但長年的鹽害導致內部鋼箱梁出現鏽蝕損傷。為了延長它的使用年限並優化遊憩品質，將進行防蝕塗裝、地磚更新、不鏽鋼護欄修復及橋墩補強等多項專業工程，讓八拱橋能「風華再現」。

    施工期間，為確保安全，工程期間橋梁將暫時封閉，無法通行至對面小島。雖然暫時無法走過八拱橋，但三仙台本島園區照常開放，遊客可繼續在廣闊的本島遊憩區漫步、購物休憩，漫步在著名的礫石灘上，近距離感受太平洋的浪濤聲，欣賞壯觀海蝕地景及觀察生態。

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