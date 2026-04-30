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    首頁 > 生活

    最惡性大腸癌雙標靶藥 5月起納健保給付

    2026/04/30 05:30 記者羅碧／台北報導
    台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆指出，BRAF V600E突變的轉移性大腸直腸癌常見於右側大腸，也常轉移到腹膜，導致腸阻塞。（記者羅碧攝）

    台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆指出，BRAF V600E突變的轉移性大腸直腸癌常見於右側大腸，也常轉移到腹膜，導致腸阻塞。（記者羅碧攝）

    大腸直腸癌中帶有BRAF V600E基因突變者，被視為最惡性類型之一，因腫瘤生長快速、抗藥性強且易轉移，患者常面臨腹膜轉移、腸阻塞等問題，隨著精準醫療發展，五月起，健保已將雙標靶治療納入給付，並開放於第二線使用。醫界認為，對轉移性患者有助延長存活期，估每年約有數百名患者可望受惠。

    每年數百患者受惠

    中華民國大腸直腸外科醫學會理事長陳自諒表示，大腸直腸癌在二〇二三年新診斷人數約一萬九千人，約二成確診時已為第四期，而BRAF基因檢測已於二〇二四年十二月納入健保給付，讓合適患者可在疾病早期獲得檢測與治療機會。

    台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆表示，BRAF V600E突變約占轉移性大腸直腸癌五％至八％，但惡性度最高，臨床治療效果相對較差。此類腫瘤多發生於右側大腸，早期症狀不明顯，確診時多已晚期，甚至已轉移至腹膜，常出現腹水、腸阻塞等情形，影響營養與體力。

    他指出，雙標靶治療可抑制BRAF訊號路徑上下游，臨床顯示部分患者一至二週內可見腫瘤縮小。研究也顯示，整體存活期可由約五．九個月延長至九．三個月，並降低近四成死亡風險。

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