竹縣社工誘姦安置少女 判刑4年2月

新竹縣爆發社工版「房思琪」事件，前陳姓男縣府社工，趁職務之便誘姦安置少女，被判有期徒刑４年２月。（記者黃美珠攝）

新竹縣爆發社工版「房思琪」事件！前縣府社工、陳姓男子，涉嫌對自己主責、被安置少女伸狼爪，連六次趁職務之便，在公務車或個人汽車內猥褻少女，讓少女跟已婚的他發展成為戀人，最後上床發生關係。新竹地院依公務員假借職務機會猥褻、性侵少女，判他有期徒刑四年二月。

竹縣府表示，事發後第一時間就啟動調查，確認陳男涉案立刻解聘，並移付社工師懲戒委員會懲戒，廢止其社工證，也針對受害者持續提供關懷訪視與輔導服務，並同步全面清查陳男過往服務案件，確認並無其他受害者。

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判決書指出，陳男二〇二二年起擔任縣府兒少保護社工，二〇二四年八月起到九月間，成為當時年僅十四歲的被害少女主責社工。他利用工作上接送少女的機會，對情竇初開的被害人上下其手，見少女沒有抗拒，一步步得寸進尺，陸續帶少女去賓館，或直接就在公廁發生關係，並讓少女自拍私密裸照傳送給他欣賞。

東窗事發後，縣府透過律師主張，陳男行徑違反心思未成熟的少女意願，算強制猥褻和強制性交。法官檢視少女桌曆、寫給陳男的書信和自拍照片等，認定雙方當時是情侶關係，但認為陳男行徑非常不可取，不僅讓少女性意識受到不當對待，也嚴重破壞社工形象，因此加重論處。

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