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    首頁 > 生活

    台鐵第3代行車監控2029完成 自動規劃進路、整合告警系統

    2026/04/30 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    台鐵推出大甲媽、白沙屯媽2款Q版紀念車票，賣出50萬張。 （記者黃宜靜攝）

    台鐵推出大甲媽、白沙屯媽2款Q版紀念車票，賣出50萬張。 （記者黃宜靜攝）

    台鐵中央行車監控系統（CTC）已使用逾廿年，關鍵備品停產，台鐵公司昨天宣布，將耗資卅九．五億元建置CTC3.0，可自動規畫最佳進路、整合告警系統，提升行車安全與營運效能，預計二〇二九年完成。

    台鐵公司董事長鄭光遠表示，現行每日環島路網列車運行班次逾一千列次，CTC為確保列車安全與有序運轉的核心系統，然現行系統設備老舊，功能逐漸不敷現代化調度需求。

    交通部政務次長伍勝園表示，CTC3.0是台灣軌道運輸向數位轉型及智慧安全運輸的重要一步，可謂鐵路運轉的腦袋，此次投入卅九．五億汰換設備，引入國際標準的開放式結構，打破封閉系統限制。

    大甲媽、白沙屯媽Q版車票賣50萬張

    台鐵公司總經理馮輝昇說明，CTC3.0導入智慧化自動進路設定，依據列車時刻表、列車優先等級、路線占用情況及電力供應情形，自動規劃最佳進路，提升路徑規劃效率；同時，也透過數位整合，將邊坡告警、落石告警及月台監視等即時資訊整合至行控中心，縮短緊急應變時間，最後將增加異地備援中心，提升系統韌性，建構更強大的行車安全防護網。

    四月全台瘋媽祖，台鐵推出大甲媽、白沙屯媽兩款Q版紀念車票賣出約五十萬張。發想者白沙屯站長吳信毅觀察到車站與媽祖文化連結，提出紀念車票構想，站員陳揚則透過繪圖設計，將白沙屯版本車票繪上車站設有的Q版媽祖，再加入海浪呼應臨海特色；大甲版本採寫實風格，利用留白與神情刻畫呈現莊嚴氛圍，畫面中還藏有「鳳凰」圖樣彩蛋！

    白沙屯站長吳信毅（左）、站員陳揚。 （記者黃宜靜攝）

    白沙屯站長吳信毅（左）、站員陳揚。 （記者黃宜靜攝）

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