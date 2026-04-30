北車商場經營權1分之差敗陣 微風廣場：須利益迴避委員評分應排除

微風集團副總經理高銘頂（右）昨日偕同律師說明北車標案的爭議。（記者卓怡君攝）

台鐵公司廿八日公告台北車站商場經營權開標結果，新光三越拿下經營權，以一分之差險勝現任經營者微風廣場。微風集團副總經理高銘頂表示，對結果提出異議並非要爭輸贏，而是要求公平與合法。台鐵公司董事長鄭光遠表示，此案已公告，後續會按照促參法規定招標程序進行，廠商若有異議可提出。

非爭輸贏 只要求公平合法

高銘頂說，本案採序位法評定，最終排名結果僅「一分之差」，任何一位甄審委員的評分偏差，都將改寫最終勝負，甄審委員名單中，寰宇國際財務顧問公司總經理范雪梅與新光人壽之間存在顯著的經濟與業務往來關係，新光三越透過金控體系對新光人壽具備實質影響力，甄審委員范雪梅卻常為新光人壽提供顧問服務。

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微風廣場沒有要推翻此案，亦不要求全部重來，但希望應該利益迴避的委員范雪梅分數不被計入，以其他委員評分重新排序與計算，相信重新計算後，微風廣場將是北車商場最優申請人。

新光三越回應，就台北車站商場ROT招標案一事，新光三越自始至終均依相關規定辦理，感謝此案給新光三越機會，服務消費大眾，重塑國門意象，會全力以赴。對後續作業，尊重主管機關依程序推進，亦盼各界理性看待本案。

台鐵：已踐行廉政告知事項

針對甄審委員身分爭議，台鐵公司回應，會前已充分告知甄審委員有關「民間參與公共建設甄審委員會委員須知」第六條，應即迴避事項規定，委員也確認知悉，台鐵公司在此案踐行廉政告知事項。評選結果疑似提早被外界掌握一事，已啟動內部調查。

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