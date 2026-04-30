三班護病比入法 上路時間待議

衛福部長石崇良表示，三班護病比目前朝向調整「醫療機構設置標準」的做法討論。 （資料照，記者邱芷柔攝）

為改善護理師職業環境，衛福部擬於近期成立「醫事人力優化研議推動小組」，將三班護病比入法及相關配套列為首項討論重點，衛福部長石崇良昨日表示，目前朝向調整「醫療機構設置標準」做法討論，入法後實際上路時間，有待小組討論後決定。

朝調整「醫療機構設置標準」進行

石崇良表示，國外強制推行三班護病比病入法的國家不多，僅有美、澳部分地區，雖有助於病人安全、提升醫療品質，但也可能加重急診壅塞、延長就醫等候時間，甚至有關床情況，需要從中權衡並規劃配套措施。

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因此，衛福部會透過醫事人力優化研議推動小組進行「三班護病比」入法等相關討論，最快六月進行第一次會議，目前朝向以調整「醫療機構設置標準」方式進行，預計年底前預告，上路時間要經推動小組討論再決定。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，護病比入法是守護護理尊嚴與病人安全的底線，過去僅納入醫院評鑑，難以反映三班制日常人力變化，入法後可有效控制護理工作負荷，降低過勞與離職率，並吸引人力回流；確保住院病人在不同時段皆能獲得穩定照護，提升醫療品質。

醫界：缺乏配套恐引發關床潮

不過，若缺乏配套恐引發關床潮，反而影響病人權益，因此提出兩大條件，包括健保總額年增率不低於五％，並逐步將醫療支出GDP占比提升至八％；同時強化醫院財務體質，讓其有能力提升護理薪資與福利，吸引人才投入。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴強調，護理界也期待三班護病比入法，但若醫界團體所提做法是將不同班別、時間攤平，恐掩蓋護理人員第一線真實情況，僅是把過去的全日平均護病比重新包裝，不能接受此類做法。

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