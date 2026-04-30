中國繞道越南洗產地 立委要求進口農產須附第3方同位素鑑定／邊境換櫃再改標出口 一個貨櫃暴利50萬

民進黨立委邱議瑩踢爆中國蔬菜繞地越南洗產地輸入台灣的模式與暴利。圖為中國乾香菇。 （資料照，農糧署提供）

近年自越南進口蔬菜、乾香菇等農產品數量大增，立委邱議瑩昨指出，許多中國農產品繞道越南洗產地後輸入，更只要一．三萬台幣就可取得越南官方開立的產地證明，一貨櫃暴利達五十萬台幣，卻對台灣帶來食安風險，要求農業部應要求進口商提供第三方的同位素產地鑑定證明。

農業部統計資料，我國近年大量自越南進口蔬菜，邱議瑩昨在立院經濟委員會表示，她透過在越南務農的台灣人士得知，許多自越南進口的蔬菜其實產地是中國。

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可能流向學校午餐 帶來食安風險

當地慣用一條龍洗產地模式，把實際產自中國的蔬菜透過邊境運往越南後，在口岸換櫃，改裝到標示越南的出口貨櫃，取得越南官方開立的產地證明與檢疫證，一貨櫃僅需花費一．三萬台幣，再轉運到台灣後，一貨櫃就可獲利達廿萬到五十萬台幣，這些洗產地的中國蔬菜可能流向團膳、學校午餐。

邱議瑩更舉禁止輸台的中國香菇為例，台灣每年自越南進口的香菇量動輒數百噸，在地台商證實，越南當地香菇種植面積僅五公頃，年產量約七．五噸，但去年進口台灣的越南乾香菇竟然近三百噸，明顯非當地生產。

越南干擾我建置產地鑑別技術資料庫

邱議瑩也出示台商針對蔬菜進行的第三方鑑定報告，透過精準同位素鑑定，可辨別中國產與越南產，我們也應該針對越南進口、疑洗產地高風險蔬菜，強制進口商提供第三方同位素檢驗，該檢測一貨櫃成本增加一萬多元，占貿易成本比例極低。

農業部長陳駿季表示，過去要建置產地鑑別技術資料庫，遭越南官方多方干擾，只能在越南政府指定地點採樣，但我國希望全產區採樣，在當地台商幫助下，才取得當地生產的香菇建立資料庫，目前針對產地證明有疑慮者，會延緩放行，但可能不足以遏止洗產地行徑。

農業部：高風險項目須經專家討論

陳駿季指出，將考量針對高風險項目要求提供第三方同位素檢測，但具體包括哪些項目，還要經專家討論，也會由農試所透過衛星航拍，推算越南當地農作物生產數量，若輸入我國的數量超過當地產量，會設計相關機制統一處理。

若美國花生零關稅輸入，農業部規劃以濕莢收購、設乾燥中心、擴大集團產區方式鞏固國產花生優勢。陳駿季表示，台灣花生新鮮品質好、碳足跡短，不認同唱衰台灣的話，中央與地方應合作。

我國近5年自越南進口生鮮蔬菜、乾香菇

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