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    首頁 > 生活

    嘉市文昌公園周邊 違規攤位將拆

    2026/04/28 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市共和市場文昌公園周邊，因攤位占用道路問題遭人檢舉，市府擬拆除。（黃敏修服務處提供）

    嘉義市共和市場文昌公園周邊，因攤位占用道路問題遭人檢舉，市府擬拆除。（黃敏修服務處提供）

    嘉義市共和市場位於文昌公園周邊部分攤位，遭檢舉占用道路、影響交通，市府擬五月拆除違規攤位，引發攤商反彈；市府建設處長羅資政表示，有攤商以固定鐵架設攤，若採活動式攤位，且在公告設攤時間內營業，會以保障攤商設攤權利原則進行輔導改善。

    市議員黃敏修昨在市議會質詢說，有七十年歷史的共和市場，不只是市場，更是嘉義人共同記憶，希望建設處輔導攤商合法設攤，而非強行拆除。

    羅資政表示，文昌公園周邊部分攤位以固定鐵架占用道路，屢遭人檢舉，市府依法行政，原則上保障攤商設攤權利，拆除作業將由工務處執行，後續以跨局處合作，輔導攤商採活動式攤位進行改善。

    另外，議員鄭光宏質詢，嘉義市西區區政大樓預計今年十二月完工，原設在興嘉公有零售市場大樓的西區公所及戶政事務所將搬遷，請建設處盤點空間、謹慎規劃未來興嘉公有零售市場活化方向。

    羅資政說，興嘉公有零售市場大樓招商作業已著手進行，將委外營運活化，做為住宅或社會教育、醫療衛生等機構。

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