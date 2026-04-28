草嶺堰塞湖潰決應變 5/8實兵演練

雲林縣昨召開全民防衛動員，針對草嶺堰塞湖疏散撤離應變，5月8日將舉辦疏散撤離實兵演練。（資料照，蘇大昆提供）

雲林縣昨召開全民防衛動員、全民戰力綜合協調、災害防救三合一會報，針對草嶺堰塞湖（草嶺潭）疏散撤離應變，縣府進行專題報告，根據模擬數據，若潰決影響涵蓋南投縣竹山鎮多里及雲林林內坪頂與林北，最大淹水深度可達二．五五公尺，五月八日林內將舉辦疏散撤離實兵演練，提高因應能力。

模擬數據 最大淹水深度2.55公尺

包括縣府各局處、國軍、公民營事業單位都派員參加會報，雲林縣長張麗善表示，在極端氣候下，減災及整備才是災害防救的根本之道，馬太鞍溪堰塞湖災害令人記憶深刻，而草嶺潭百年來有六次形成及消失紀錄，關切自己所住的地方是否面臨相同風險，去年縣府曾召開跨縣市整備及專家諮詢會議。

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影響林內坪頂、林北及竹山多里

縣府民政處指出，根據草嶺潭潰決溢淹模擬數據，影響範圍涵蓋竹山鎮多里及林內坪頂村、林北村，其中雲林縣兩村保全戶二四二人，其中有不少是長輩或行動不便者，當公所接獲中央或上級災害應變中心發布的潰決警示或強制撤離令時，立即啟動疏散作業，安置處所在斗六一家商務旅館，有特殊需求者可到同仁仁愛之家。

民政處長蕭德恕表示，為強化草嶺潭風險的防災能量，將在下月八日上午九時在林內公所辦理「疏散撤離實兵演練」，藉以發掘現有應變機制弱點與潛在問題，並提出因應對策。

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